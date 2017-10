TV-Quoten: Fußball ganz oben - ARD und ZDF halten dagegen

König Fußball hat sich wieder durchgesetzt. Aber zumindest bei ARD und ZDF lief es im direkten Vergleich gar nicht so schlecht.



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich die Qualifikation für die Fußball-WM nächstes Jahr in Russland gesichert - mehr als neun Millionen Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung des 3:1-Siegs bei RTL ab 20.45 Uhr.



Die erste Halbzeit sahen 9,18 Millionen, der Marktanteil betrug 29,5 Prozent. Im zweiten Durchgang stieg das Interesse noch: Im Schnitt 9,87 Millionen Zuschauer (35,1 Prozent) verfolgten die zweiten 45 Minuten ab 21.45 Uhr.