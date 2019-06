TV-Quoten: Fußball ist im Fernsehen nicht zu schlagen

Fußball ist im Fernsehen das Thema Nummer eins. Nichts interessiert die Zuschauer am Dienstagabend mehr. Die TV-Konkurrenz hat darunter spürbar zu leiden, RTL kann sich freuen.



RTL hat am Dienstagabend die Fußballkarte gespielt und damit den Stich gemacht: Im Schnitt 7,37 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 24,4 Prozent) verfolgten ab 20.45 Uhr die erste Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Estland, das das DFB-Team mit 8:0 (5:0) klar für sich entschied. In der zweiten Halbzeit ab 21.45 Uhr waren sogar 8,38 Millionen (32,3 Prozent) dabei - das Schützenfest der deutschen Mannschaft hatte mit weitem Abstand den besten Wert des Tages.