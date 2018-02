TV-Quoten: Fußball weit vorn - "Traumschiff" hält dagegen

Werder verliert erst in der Verlängerung gegen Leverkusen. Das hielt die Zuschauer vor dem Fernseher. Die "Traumschiff"-Fans lassen sich nicht beirren.



Fußball ist am Dienstagabend im Fernsehen klar der Favorit gewesen - und die meisten anderen Sender haben das zu spüren bekommen: Das Viertelfinale im DFB-Pokal, bei dem Bayer 04 Leverkusen den SV Werder Bremen in der Verlängerung mit 4:2 besiegte, verfolgten von 20.45 Uhr an im Schnitt 5,96 Millionen ARD-Zuschauer, der Marktanteil lag bei 21,6 Prozent. Die "Tagesschau" im Ersten um 20 Uhr schalteten 4,45 Millionen (14,2 Prozent) ein, die Vorberichterstattung zum DFB-Pokalspiel ab 20.15 Uhr 4,09 Millionen (14,9 Prozent).