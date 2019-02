TV-Quoten: "GNTM" startet besser als 2018

Das Erste ändert sein Programm kurzfristig für den Biathlon-Weltcup und verschiebt den Usedom-Krimi. Doch dem "Bergdoktor" wird keiner gefährlich. Heidi Klum kann trotzdem zufrieden sein.



"Der Bergdoktor" bleibt an der Spitze und lässt auch die Biathleten weit hinter sich. Im Schnitt 6,92 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstagabend die neuen Geschichten rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ein - für das ZDF ein Marktanteil von 21,8 Prozent.



Für die Übertragung des 15-Kilometer-Einzelrennens der Herren beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore in der ARD interessierten sich 3,20 Millionen (10,1 Prozent). Die Damen erreichten mit ihrem gegen 22.55 Uhr startenden 12,5-Kilometer-Wettbewerb 2,84 Millionen und damit einen Marktanteil von 18,6 Prozent.



Die "Tagesschau" um 20 Uhr schauten allein im Ersten 5,10 Millionen (16,8 Prozent).