TV-Quoten: Geburtstagskind Jürgen Vogel räumt ab

Jürgen Vogel holte sich an seinem 50. Geburtstag den Quotensieg. Der "Polizeiruf 110", in dem er mal zur Pistole, mal zum Gewehr greift, lag bei der Zuschauergunst eindeutig vorn.



Jürgen Vogel hat einen neuen Grund zum Feiern: Der Brandenburger "Polizeiruf 110", den das Erste an seinem 50. Geburtstag zeigte, ließ die Konkurrenz weit hinter sich. "Demokratie stirbt in Finsternis" heißt die Folge, in der Vogel einen "Prepper" in der Brandenburger Pampa spielt, der sich als Selbstversorger auf das Ende der Zivilistion vorbereitet.



Im Schnitt 7,00 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 22,1 Prozent) interessierten sich am Sonntag ab 20.15 Uhr für die spannende Geschichte um zivilisationsmüde Aussteiger und ihre ideologischen Gegner und innerfamiliären Kritiker. Am Schluss wird es auch für die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) brenzlig, als in der ländlichen Idylle die Gewalt eskaliert.