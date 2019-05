TV-Quoten: "GoT-Finale" Riesenerfolg für Sky

Das ZDF mit "Grenzland" und RTL mit "WWM" liegen zur Prime Time mit ordentlichen Quoten fast gleichauf. Mit Fahnen und Flaggen hingegen geht im Pay-TV eine Ära zu Ende - die letzte Folge "Game of Thrones" beschert Sky einen Riesenerfolg.



Die Entscheidung der Zuschauer war diesmal ausgesprochen knapp. Im Schnitt 4,75 Millionen sahen am Montagabend im ZDF ab 20.15 Uhr den neuen 90-minütigen TV-Krimi "Grenzland". Das war ein Marktanteil von 15,9 Prozent. Auf RTL verfolgten 4,74 Millionen Günther Jauchs zweistündige Quizshow "Wer wird Millionär?". Der Marktanteil lag in diesem Fall bei 16,3 Prozent und damit sogar etwas höher.