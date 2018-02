TV-Quoten: GroKo-Einigung bringt Nachrichten Quoten-Plus

Die Einigung bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und der Union bescherten den Nachrichten-Formaten gestern Hochkonjunktur. In der Prime-Time gewann dann überraschend der ZDF-Krimi "Nord Nord Mord" gegen Fußball im Ersten.



Am Tag der Einigung auf eine erneute große Koalition haben die Nachrichtensendungen der großen Sender höhere Einschaltquoten verzeichnet. Im Schnitt 10,13 Millionen, davon 4,80 bei der ARD, sahen die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten, den Dritten, 3sat und weiteren ausstrahlenden Sendern, was einem Marktanteil von 33,4 Prozent entsprach und etwa eine halbe Million mehr war als am Vortag.