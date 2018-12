TV-Quoten: Großes Interesse am ZDF-Thriller mit Josefine Preuß

Das ZDF liegt bei den Quoten vorn. Der Thriller "Schattengrund" lässt auch die Hochzeitsfolge von "Bauer sucht Frau" klar hinter sich. Die Dokumentation im Ersten landet auf Platz drei.



Der TV-Thriller "Schattengrund" im ZDF hat am Montagabend viele Zuschauer gepackt. Im Schnitt 6,36 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr die Geschichte mit Josefine Preuß in der Hauptrolle. Sie spielt eine junge Frau, die in das abgelegene Dorf zurückkehrt, in dem sie vor vielen Jahren regelmäßig ihre Ferien verbracht hat und in dem eine Freundin von ihr unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Der Marktanteil lag bei starken 20,4 Prozent.