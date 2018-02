TV-Quoten: Großes Interesse an "Tatort" und Merkel-Interview

Nora Tschirner und Christian Ulmen sind für den MDR-"Tatort" inzwischen eine sichere Bank. Ihr neuer Fall erreicht bei den Zuschauerzahlen fast den bisherigen Bestwert. Die Prime-Time-Konkurrenz bleibt weit dahinter. Viele schauten vorher das Interview mit Angela Merkel im ZDF.



Der "Tatort" aus Weimar brachte dem Ersten am Sonntagabend den klaren Quotensieg. Nora Tschirner als Kommissarin Kira Dorn und Christian Ulmen als ihr Kollege Lessing hatten in ihrem neuen Fall "Der kalte Fritte" ab 20.15 Uhr mit 9,79 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 26,2 Prozent ausgesprochen starke Werte und lagen weit vor der gesamten TV-Konkurrenz. Diesmal musste das Ermittlerduo den Mord an einem Milliardär aufklären - und bekam es dafür auch mit der Weimarer Rotlichtszene zu tun.



Beim vorigen Fall des Ermittlerduos aus Thüringen am zweiten Weihnachtsabend hatten nur 5,92 Millionen Zuschauer eingeschaltet, das war der schwächste Wert für einen "Tatort" seit Juli 2010. Seinen besten Wert hatte der "Tatort" aus Weimar im April 2016 mit 9,89 Millionen Zuschauern. "Der kalte Fritte" erreichte nun den zweitbesten Wert. Der Krimi-Klassiker hat gerade einen Lauf: Am vorigen Sonntag schalteten 9,70 Millionen Zuschauer (25,6 Prozent) den jüngsten Fall aus Dortmund ein - das war die höchste Zuschauerzahl für das Ermittlerteam um Hauptkommissar Faber überhaupt.