TV-Quoten: Gut zehn Millionen Zuschauer beim Bremer "Tatort"

Der Bremer "Tatort" zum Thema Pflegenotstand entpuppte sich als Hingucker. Dagegen hatte die Konkurrenz wenig auszurichten.



Großes Interesse am Bremer "Tatort"-Krimi "Im toten Winkel" am Sonntagabend: 10,21 Millionen Zuschauer verfolgten von 20.15 Uhr an die Ermittlungen des "Tatort"-Ermittlerduos Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen), nachdem ein Rentner seine demenzkranke Ehefrau erstickte. Der Marktanteil betrug 27,9 Prozent. Die "Tagesschau" hatte zuvor um 20 Uhr allein im Ersten 7,01 Millionen Zuschauer (20,5 Prozent).