TV-Quoten: Gute Werte für "Lotte Jäger" im ZDF und Jauch bei RTL

Silke Bodenbender kann zufrieden sein. In der Rolle der Sonderermittlerin Lotte Jäger kam sie am Montagabend bei den Zuschauern gut an, ebenso Jauchs Rätselrunde um die Millionen bei RTL.



Im Schnitt 5,99 Millionen verfolgen den neuen "Lotte Jäger"-Fall, bei dem es die Potsdamer Ermittlerin in ein Dorf in Brandenburg verschlägt, in dem vor Jahren nach der Aufstiegsfeier des örtlichen Fußballvereins ein junges Mädchen ermordet wurde. Täter und Tatwaffe wurden nie gefunden, doch die Polizistin rollt den Fall wieder auf. Der Marktanteil für "Lotte Jäger und die Tote vom Dorf" lag bei 20,8 Prozent - mehr als jeder fünfte Zuschauer um die Zeit. Das sind noch einmal bessere Werte als beim Auftakt zwei Jahre zuvor. Die Premiere der ZDF-Reihe verfolgten 5,11 Millionen Zuschauer (18 Prozent).