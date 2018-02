TV-Quoten: Guter Start für "The Orville"

Für die ARD lief es mit ihren Serien am Dienstagabend erwartungsgemäß am besten - ProSieben verbuchte einen Achtungserfolg mit seiner neuen Science-Fiction-Serie.



Schauspieler Fritz Wepper in "Um Himmels Willen" und das drohende Fahrverbot für Dieselautos rangierten in der Hitliste des Fernsehpublikums am Dienstag weit oben. Der ARD-"Brennpunkt" zum Thema "Fahrverbote - Das Urteil und die Folgen" interessierte ab 20.15 Uhr im Ersten 5,25 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,7 Prozent.



Danach brachten es die Familienserie "Um Himmels Willen" mit Fritz Wepper als Bürgermeister Wöller im Dauerkampf gegen die Nonnen aus dem Kloster des Städtchens Kaltenthal auf 5,52 Millionen Zuschauer (16,5 Prozent). Die Krankenhaus-Soap "In aller Freundschaft" direkt danach kam sogar auf 5,59 Millionen (18,0 Prozent). Die "Tagesschau" im Ersten kam um 20 Uhr auf 4,74 Millionen (14,5 Prozent).