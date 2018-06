TV-Quoten: Guter WM-Auftakt - Das Erste auch am Abend vorn

Die Fußball-WM in Russland hat begonnen. Davon profitieren die öffentlich-rechtlichen Anbieter - zuerst war das Erste dran.



Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland begann nicht nur für den Gastgeber gut, sondern auch für die ARD. Das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien (5:0) verfolgten am Donnerstag samt Ansprachen von Präsident Wladimir Putin und FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Anpfiff ab 16.45 Uhr 9,48 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 51,0 Prozent.