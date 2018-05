TV-Quoten: Gutes Europa-League-Finale für Sport1

Es war nicht nur das Finale des Wettbewerbs, sondern auch Sport1 vorerst letzte Übertragung von der Europa League. Insgesamt lag der ZDF-Krimi deutlich vor ARD-Drama.



Dem Fernsehpublikum war am Mittwochabend entschieden mehr nach Krimi zumute als nach Drama. Für den ZDF-Krimi "Marie Brand und die Spur der Angst" mit Mariele Millowitsch, in dem die Kommissarin den Mord an einem Rennstallbesitzer aufklären muss, interessierten sich ab 20.15 Uhr 5,08 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 17,7 Prozent.



Mit deutlichem Abstand dahinter landete das ARD-Drama "Spätwerk" zeitgleich auf Platz zwei. Lediglich 2,17 Millionen Menschen (7,6 Prozent) wollten den Film mit Henry Hübchen sehen, der auf einer Lesereise alkoholisiert einen verhängnisvollen Unfall baut, dabei einen Menschen tötet und das Schuldgeständnis später versteckt zu Papier bringt.