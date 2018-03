TV-Quoten: "Helen Dorn" überflügelt Helene Fischer

Das Zweite dominiert weiter das TV-Wochenende. Auch am Samstagabend konnte mit dem neuen "Helen Dorn"-Krimi die Konkurrenz distanziert werden.



Mit 7,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,1 Prozent hat der ZDF-Krimi "Helen Dorn - Schatten der Vergangenheit" am Samstag zur besten Sendezeit das Quotenrennen gewonnen. Der Film mit Anna Loos in der Hauptrolle stach sogar die mehr als dreistündige ARD-Show "Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung" mit Moderator Florian Silbereisen und Gästen wie Schlagerstar Helene Fischer aus, die auf 5,06 Millionen Zuschauer kam (17,5 Prozent). Für den ZDF-Samstagskrimi "Helen Dorn" waren es übrigens die besten Zahlen seit der Premiere vor vier Jahren.