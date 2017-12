TV-Quoten: Helene Fischer hängt Fernsehkonkurrenz ab

Helene Fischer holte Stars wie Matthias Schweighöfer und die Kelly Family auf die Bühne. Es gab Artistik, Musical-Melodien und etliche Duette mit der Gastgeberin. Und ein Millionenpublikum am Schirm.



Der Fernsehabend am ersten Weihnachtstag gehörte Helene Fischer. Die familientaugliche, bunte Show des Schlagerstars im ZDF ab 20.15 Uhr hatte im Schnitt 5,90 Millionen Zuschauer. Das waren etwas weniger als im Jahr davor. Der Marktanteil lag aber immer noch bei 19,3 Prozent - und das für eine Sendung mit drei Stunden Dauer. Neben Artistik und Musical-Inszenierungen gab es Auftritte zahlreicher internationaler Stars.



Dazu gehörten James Blunt, Santiano, die italienische Rockröhre Gianna Nannini, die Kelly Family, die Kölschband Höhner, Schauspieler Matthias Schweighöfer und die schlagfertige Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger. Die Gastgeberin, die mit ihrer Show zum siebten Mal in Folge am ersten Weihnachtsabend auf der Bühne zu sehen war, sang mit etlichen von ihnen im Duett, "Herzbeben" mit Schauspielerin Stephanie Stumph zum Beispiel oder "Verdammt ich lieb' Dich" zusammen mit Schlagerstar Vanessa Mai.