TV-Quoten: Historiendrama toppt Spielshow

Die Geschichte der Fugger im 15. Jahrhundert interessiert Millionen von Fernsehzuschauern. Johannes B. Kerner mit seiner Spielshow hat das Nachsehen.



Das Historiendrama "Die Puppenspieler" über die Augsburger Kaufmannsdynastie der Fugger im Spätmittelalter hatte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 5,33 Millionen interessierten sich für "Aus dem Feuer", die erste Folge des unter anderem mit Herbert Knaup, Ulrich Matthes und Samuel Schneider prominent besetzten Zweiteilers im Ersten. Das war ein Marktanteil von 16,9 Prozent. Der zweite Teil "Ans Licht" ist am Freitag (29. Dezember) um 20.15 Uhr zu sehen. Die "Tagesschau" unmittelbar vor "Aus dem Feuer" hatten im Ersten 5,36 Millionen (18,2 Prozent) eingeschaltet.



Das ZDF zeigte am Mittwochabend "Das Spiel beginnt!". Die "große Show von 3 bis 99" im 150-Minuten-Format mit Johannes B. Kerner kam auf durchschnittlich 3,74 Millionen Zuschauer (12,4 Prozent). Dabei traten Prominente wie Stargeiger David Garrett, Schauspielerin Maria Furtwängler oder TV-Moderatorin Michelle Hunziker gegen Kinder an.