TV-Quoten: "Höhle der Löwen" hinter ZDF-Doku und ARD-Serien

Die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" im Ersten hat noch einmal zugelegt, genau wie "In aller Freundschaft". Auch "Die Höhle der Löwen" ist auf Erfolgskurs, aber auf Distanz.



Mit gleich zwei Serien hintereinander lag das Erste am Dienstag genau richtig: Die dritte Folge der neuen Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" hatte ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,46 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,7 Prozent - das waren noch einmal mehr als in der Woche zuvor. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr schaffte sogar 5,06 Millionen (17,0 Prozent) und legte damit ebenfalls weiter zu. Damit lag das Erste beim Publikumsinteresse deutlich vorn. Die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte allein im Ersten 4,42 Millionen Zuschauer (15,5 Prozent).