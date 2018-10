TV-Quoten: Horst Lichter zeigt es der TV-Konkurrenz

Horst Lichter ist mit seiner Trödelshow "Bares für Rares" im Abendprogramm - und schon sieht die Konkurrenz alt aus. Am besten schneidet daneben noch das Fernsehdrama im Ersten ab.



Horst Lichter hat die Fernsehkonkurrenz mit seiner Trödelshow klar abgehängt. "Bares für Rares", im Nachmittagsprogramm seit Langem ein Garant für gute Quoten, holte am Mittwoch auch auf dem Sendeplatz um 20.15 im Schnitt 5,21 Millionen Zuschauer.