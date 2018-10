TV-Quoten: "In aller Freundschaft" ist unschlagbar

Am Dienstagabend lassen die ARD-Serien die TV-Konkurrenz meistens hinter sich. Auch diesmal besonders beliebt: die Geschichten aus der Sachsenklinik. Das ZDF bleibt mit einer Dokumentation deutlich dahinter.



Die ARD-Serie "In aller Freundschaft" ist nicht zu bezwingen. Im Schnitt 4,80 Millionen Zuschauer interessierten sich am Dienstagabend ab 21 Uhr für die jüngsten Entwicklungen in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik. Der Marktanteil betrug 16,4 Prozent. Zuvor hatten 4,07 Millionen Zuschauer (14,3 Prozent) die "Tagesschau" um 20 Uhr allein im Ersten eingeschaltet und 4,44 Millionen (15,0 Prozent) die Anfang September gestartete Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" mit Lisa Martinek in der Hauptrolle.