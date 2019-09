TV-Quoten: Jauch schlägt Landtagswahl und "Toni Erdmann"

Günther Jauch ist nicht zu schlagen: Weder das preisgekrönte Drama "Toni Erdmann" noch der "Brennpunkt" zum Ausgang der Landtagswahlen in Sachen und Brandenburg konnten es mit "Wer wird Millionär?" aufnehmen.



Es war eine Jubiläumssendung nach Maß: "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch läuft seit 20 Jahren bei RTL, das Special aus diesem Anlass verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,95 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für das fast vierstündige Format lag bei 22,6 Prozent - fast jeder vierte Zuschauer um diese Zeit.