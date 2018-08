TV-Quoten: Jauchs Rückkehr hinter ZDF und König Fußball

Nichts anderes interessiert die Zuschauer mehr als das DFB-Pokal-Live-Spiel im Ersten. Auch Günther Jauchs Rückkehr aus der Sommerpause kann da mit einer Spezialausgabe seines Klassikers "Wer wird Millionär?" nicht mithalten.



Auf dem Platz war es knapp, bei den Einschaltquoten eine klare Sache. Das DFB-Pokalspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Borussia Dortmund hatte am Montagabend mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 5,16 Millionen verfolgten ab 20.45 Uhr die Partie, bei der Dortmund mit einem 2:1-Sieg die zweite Runde des DFB-Pokals erreichte. Der entscheidende Treffer gegen den Zweitligisten fiel allerdings erst in der Verlängerung. Der Marktanteil für die Live-Übertragung im Ersten lag bei 20,9 Prozent - mehr als jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.



Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr sahen 3,55 Millionen (15,3 Prozent), die "Tagesschau" um 20 Uhr allein im Ersten 4,19 Millionen Zuschauer (16,6 Prozent).