TV-Quoten: Jauchs "WWM" siegt gegen Natur-Doku und Drama

Gewöhnlich hat am Montagabend der ZDF-Montagsfilm die Nase vorn. Jetzt musste er mal Günther Jauch den Vortritt lassen. Aber auch die Natur-Doku im Ersten über die Ozeane der Welt hat noch einmal ein Millionenpublikum.



Raten war Trumpf am Montagabend: Mit einer zwei Stunden langen Ausgabe seiner RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" hat sich Günther Jauch (61) am Montagabend ab 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen an die Spitze gesetzt. Die Sendung verfolgten 5,08 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,6 Prozent.