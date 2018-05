TV-Quoten: Karl Marx kommt nicht an Götz George vorbei

Karl Marx ist weltgeschichtlich ein Schwergewicht. Im Fernsehen kommt er dagegen nur mäßig an: Lediglich 2,2 Millionen guckten das Dokudrama im ZDF mit Mario Adorf in der Hauptrolle.



Das Interesse am Dokudrama "Karl Marx - Der deutsche Prophet" hielt sich am Mittwochabend in Grenzen: 2,20 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 7,5 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im ZDF den 90-Minuten-Film mit Mario Adorf in der Hauptrolle - der Gesellschaftskritiker und Philosoph Marx würde am 5. Mai 200 Jahre alt.