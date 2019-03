TV-Quoten: "Karneval in Köln" nur auf Platz zwei

Die Jecken in Köln feiern Rosenmontag - auch im Fernsehen. Aber die Karnevalsshow ist kein Quotensieger. Das ZDF schafft es mit einer Krimiwiederholung auf Platz eins.



Die Karnevalisten hatten am Rosenmontag auch im Fernsehen das Sagen. Karnevalssitzungen gab es in Köln in den Tagen davor schon einige, ab 20.15 Uhr zeigte das Erste nun die traditionelle Fernsehsitzung. Sie hatte schon vor der Ausstrahlung für Diskussionen gesorgt, weil der Komiker Bernd Stelter in der "Karneval in Köln"-Show mit einem Witz über Doppelnamen den Protest einer Zuschauerin provoziert hatte. Sie kam zu ihm auf die Bühne, um ihm die Meinung zu sagen. Im Schnitt 4,16 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung im Fernsehen, der Marktanteil lag bei 15,6 Prozent - die Szene mit der Frau auf der Bühne war in der Sendefassung nicht mehr zu sehen.