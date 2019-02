TV-Quoten: Karneval vorn - 3 Millionen beim "Bachelor"-Finale

Die Düsseldorfer Karnevals-Jecken hatten die Zuschauer auf ihrer Seite. Die ARD-Übertragung ihrer Prunksitzung lag bei den Einschaltquoten vorn - gefolgt vom ZDF-Heimatkrimi und dem "Bachelor"-Finale.



Die Karnevalisten laufen sich warm: Am Mittwochabend lag "Düsseldorf Helau - Gemeinsam jeck" beim Zuschauerinteresse bereits weit vorn. Im Schnitt 3,98 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr die zweistündige Prunksitzung des Comitees Düsseldorfer Carneval. Der Marktanteil für das Erste lag bei 13,4 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 4,98 Millionen (16,8 Prozent).