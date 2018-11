TV-Quoten: Kein Vorbeikommen an ARD-Serien-Doppel

Klare Sache für die beiden ARD-Serien am Dienstagabend, aber auch die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" hielt sich gewohnt gut.



Anwälte und Ärzte haben am Dienstagabend das TV-Publikum für sich beansprucht. Die ARD-Serie "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup kam um 20.15 Uhr auf 4,48 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,6 Prozent) und hatte damit auf dem Sendeplatz die beste Quote. Im Anschluss daran brachte es die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" sogar auf 5,17 Millionen Zuschauer (17,4 Prozent). Die "Tagesschau" sahen zuvor um 20 Uhr allein im Ersten 4,45 Millionen Menschen (15,1 Prozent).