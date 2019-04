TV-Quoten: Knapp 7 Millionen sehen Pokal-Halbfinale im Ersten

Im Halbfinale des DFB-Pokals siegte RB Leipzig über den HSV - das Erste setzte sich gegen die TV-Konkurrenz mit der Fußballübertragung ähnlich deutlich durch.



Mit dem Halbfinfalduell zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig im DFB-Pokal hat das Erste am Dienstagabend die Konkurrenz hinter sich gelassen. Den 3:1-Sieg der Fußballer aus Leipzig über die Hamburger verfolgten ab 20.45 Uhr im Schnitt 6,84 Millionen Zuschauer - ein Marktanteil von 23,6 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte im Ersten 4,53 Millionen (16,4 Prozent). Für Mittwochabend (20.45 Uhr) stand die ARD-Übertragung der zweiten Halbfinalpartie (Werder Bremen - Bayern München) an.