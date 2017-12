TV-Quoten: Knapp 8 Mio. beim "Tatort" - gutes "The Voice"-Finale

Kein herausragend starker "Tatort" bei den Zuschauerzahlen: Das Ermittler-Duo Grosz und Falke, gespielt von Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring, ließ die TV-Konkurrenz trotzdem locker hinter sich.



Es hat schon publikumsstärkere "Tatort"-Krimis im Ersten gegeben: Der Film "Dunkle Zeit", in dem der Mann einer rechtspopulistischen Politikerin bei einer Bombenexplosion ums Leben kommt, interessierte am Sonntagabend um 20.15 Uhr 7,87 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 22,2 Prozent. Die "Tagesschau" im Ersten direkt davor kam auf 6,55 Millionen (20,4 Prozent). Verhältnismäßig gut lief es für das ZDF-"Herzkino": Das Meldodram "Meine verrückte Familie" aus der Katie-Fforde-Reihe verbuchte ab 20.15 Uhr 4,93 Millionen Zuschauer (13,9 Prozent).