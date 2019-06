TV-Quoten: Kölner "Tatort" bleibt unter 10-Millionen-Marke

Der vorletzte "Tatort" der Saison bleibt unter der magischen Marke von 10 Millionen Zuschauern. Aber die Ermittler aus Köln haben mit Abstand die besten Werte des Tages. Sat.1 punktet mit "phantastischen Tierwesen".



Die Kölner "Tatort"-Kommissare mussten diesmal den Mord an einem Polizisten aufklären - das brachte dem Ersten den Quotensieg. Im Schnitt 9,29 Millionen Zuschauer verfolgten am Pfingstmontag ab 20.15 Uhr, wie Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) herauszufinden versuchten, wer einen Streifenpolizisten brutal erschlagen hatte. Das waren zwar schlechtere Werte als beim Kölner "Tatort" im Januar (10,57 Millionen, 29,1 Prozent), aber mit Abstand die besten des Tages. Die "Tagesschau" direkt vor dem Krimi sahen 6,63 Millionen Zuschauer (22,9 Prozent). Es war der vorletzte "Tatort" vor der Sommerpause. Am Sonntag (16. Juni) ermitteln die Schweizer Kollegen aus Luzern noch einmal.