TV-Quoten: König Fußball trotz Dortmunder Schlappe vorn

König Fußball regiert auch das Fernsehen. Wenn deutsche Mannschaften in der Champions League spielen, wollen Millionen wissen, wie es ausgeht. Auch schräge Krimis haben dann kaum Chancen auf eine Rekordquote. Selbst dann, wenn die deutsche Mannschaft verliert.



Gegen den Fußball hatte die TV-Konkurrenz am Mittwochabend keine Chance. Um 20.45 Uhr war Anpfiff in London, das ZDF übertrug das Champions-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund live. Dafür schalteten 6,88 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 24,0 Prozent - rund jeder vierte Zuschauer um diese Zeit verfolgte also, wie sich der Bundesliga-Tabellenführer am Ende mit 1:3 geschlagen geben musste.



Keine andere Sendung kam auch nur annähernd an solche Werte heran - von der "Tagesschau" abgesehen. Für die Nachrichten im Ersten schalteten um 20 Uhr 5,10 Millionen Zuschauer (18,7 Prozent) ein, in allen Programmen waren es sogar 10,19 Millionen (37,4 Prozent). Die Krimi-Groteske "Falsche Siebziger" über Dorfbewohner, die sich zu einer kreativen, aber ausgesprochen kriminellen Art von Rentenbetrug entscheiden, erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr durchschnittlich 3,77 Millionen Zuschauer (12,6 Prozent).