TV-Quoten: Königskinder hoch im Kurs

Sie haben ein Leben ohne echte Kindheit: die Nachkommen der Königshäuser. Im Fernsehen interessieren sie viele Menschen. Gleiches trifft auch auf die ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu.



Königskinder haben im deutschen Fernsehen am Dienstagabend das Zepter in der Hand gehalten. Im Durchschnitt 3,51 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die ZDF-Dokumentation "Royale Kindheit - Prinzen, Ponys, Paparazzi", die auf die Rolle des Nachwuchses an verschiedenen europäischen Königshäusern einging. Der Marktanteil betrug 14,3 Prozent. Auf die 22.15-Uhr-Reportage "Die Schicksalswender - Unterwegs mit Sozialarbeitern" entfielen noch 1,83 Millionen Zuschauer (9,0 Prozent).