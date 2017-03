TV-Quoten: Kommissar Dupin Quotensieger

Kommissar Dupin war gleich mehrmals seekrank und hatte Alpträume, aber für den Quotensieg reichte es trotzdem.



Die jüngste Folge der gleichnamigen in der Bretagne spielenden neuen Krimi-Reihe mit dem Titel "Bretonische Flut" im Ersten mit Pasquale Aleardi in der Hauptrolle verfolgten ab 20.15 Uhr 5,04 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 15,1 Prozent.