TV-Quoten: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Krimi und Show

Klares Votum am Donnerstagabend für das öffentlich-rechtliche Fernsehen: Mehr als zehn Millionen Zuschauer wollten den ARD-Krimi oder die ZDF-Show mit Horst Lichter sehen.



Enges Rennen am Donnerstagabend zwischen ARD und ZDF: Der Krimi "Wolfsland: Irrlichter" mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert, in dem es um den Mord an einem beliebten Gastwirt ging, interessierte ab 20.15 Uhr im Ersten 5,11 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 19,2 Prozent. Zuvor um 20 Uhr sahen 4,42 Millionen Menschen (18,5 Prozent) die "Tagesschau" allein im Ersten.



Im ZDF brachte es TV-Koch und Antiquitätenexperte Horst Lichter mit der vierten, abendfüllenden Ausgabe seiner Show "Bares für Rares" auf 5,03 Millionen Zuschauer (19,0 Prozent) und blieb damit nur knapp hinter dem ARD-Krimi. Das Nachrichtenmagazin "heute-journal" im Anschluss um 21.45 Uhr brachte es auf 4,27 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent).