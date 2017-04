TV-Quoten: Krimi-Doppel im Ersten hängt Konkurrenz ab

Das Erste hat mit einem Krimi-Doppel die meisten TV-Zuschauer am Donnerstagabend für sich gewonnen.



Um 20.15 Uhr schalteten 6,32 Millionen Menschen zur neuen Folge von "Donna Leon" ein, in der Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) zum 23. Mal in Venedig ermittelte. Das entsprach einem Marktanteil von 20,6 Prozent. Im Anschluss schauten 3,8 Millionen den Schweden-Krimi "Maria Wern" (14,2 Prozent). Die Musikshow "Willkommen bei Carmen Nebel" im Zweiten blieb mit 3,7 Millionen Zuschauern (12,4 Prozent) dahinter.