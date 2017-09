TV-Quoten: Krimi im ZDF schlägt "Wahlarena"

Der eigenwillige Kommissar Marthaler hat im ZDF seine feste Fangemeinde. Sein neuer Fall kommt bei den Zuschauern gut an. Die Bundeskanzlerin in der "Wahlarena" im Ersten kann da nicht mithalten.



Krimi vor Politik: Das ZDF hat mit "Kommissar Marthaler" am Montagabend um 20.15 Uhr den Quotensieg geholt. Im Schnitt 5,52 Millionen Zuschauer (18,0 Prozent) sahen den neuen Fall "Sterntaler-Verschwörung" mit Matthias Koeberlin in der Hauptrolle des eigenwilligen Kommissars, der lieber Parka als Anzug trägt. Der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent. Im Ersten verfolgten 3,87 Millionen Zuschauer (12,6 Prozent) ebenfalls von 20.15 Uhr an die "Wahlarena - mit Angela Merkel", bei der sich die Bundeskanzlerin den Fragen von Wahlberechtigten stellte.



Den Polittalk mit Frank Plasberg "Hart aber fair" sahen direkt im Anschluss an die "Wahlarena" im Schnitt 4,09 Millionen (15,2 Prozent). Die "Tageschau" um 20 Uhr im Ersten hatten 5,20 Millionen (18,4 Prozent) eingeschaltet. Günther Jauch hatte auf RTL mit seinem Quizshow-Klassiker "Wer wird Millionär?" ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,33 Millionen Zuschauer (10,9 Prozent). Sat.1 kam mit der Krimiserie "Navy CIS" auf 2,04 Millionen Zuschauer (6,7 Prozent).