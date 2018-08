TV-Quoten: Krimi im Zweiten knapp vor Kultkomödie im Ersten

Das ZDF liegt mit seinem Krimi vorn, aber nur denkbar knapp. Das Erste kommt mit seiner Komödie um Monsieur Claude und seine Sorgen als Familienvater auf Platz zwei. Ganz neu sind beide Filme nicht.



Das Quotenrennen am Montagabend endete denkbar knapp: Mit durchschnittlich 4,77 Millionen Zuschauern landete der TV-Krimi "Ein Mann unter Verdacht" aus dem Jahr 2016 mit Mark Waschke und Petra Schmidt-Schaller gerade so auf dem ersten Platz. Der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent. Direkt dahinter erreichte die franzöische Kultkomödie "Monsieur Claude und seine Töchter" aus dem Jahr 2014 und mit Christian Clavier in der Hauptrolle 4,73 Millionen Zuschauer. Das waren 16,2 Prozent Marktanteil für das Erste.