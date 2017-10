TV-Quoten: Krimi siegt - aber viel Interesse für diverse Shows

Klarer Quotensieger am Samstagabend war wieder ein ZDF-Krimi. Mit "Bella Block: Stille Wasser" lockte das ZDF 6,15 Millionen Menschen vor die Fernseher.



Bella (Hannelore Hoger) kam nach einer Autopanne in Brandenburg zu einem neuen Fall und das ZDF zu einer Einschaltquote von 20,4 Prozent. In der Liste folgen eine Musikshow und Fernsehwettbewerbe um Talent, Geist und Sport.



Im Quoten-Kampf um Platz zwei siegte Poptitan Dieter Bohlen knapp vor TV-Doktor Eckart von Hirschhausen. Die Performances der Kandidaten in der Show "Das Supertalent" (RTL) interessierten 4,13 Millionen Zuschauer (13,9 Prozent). Ihr Wissen bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" (ARD) erweiterten 4,02 Millionen Menschen (14,4 Prozent).