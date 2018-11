TV-Quoten: "Kriminalist" schlägt die Bambi-Verleihung

Das ZDF gewinnt den Freitagabend - die Bambi-Verleihung ist abgeschlagen zweiter, dahinter folgt direkt RTLs "Ninja Warrior".



Die Verleihung des Medienpreises Bambi wollten am Freitagabend zur besten Sendezeit 3,48 Millionen Zuschauer sehen, die ARD erreichte damit ab 20.15 Uhr einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Mit einem Bambi ausgezeichnet wurden unter anderem Liselotte Pulver, Penélope Cruz und der Sänger Mark Forster. Sebastian Koch und Paula Beer gewannen in Berlin die Preise als bester Schauspieler und beste Schauspielerin. Die Krimiverfilmung "Babylon Berlin" (ARD/Sky) wurde zur besten Serie gekürt.



An die Spitze der Einschaltquoten schaffte es die Bambi-Verleihung allerdings nicht: Dort platzierte sich eine weitere Folge der ZDF-Reihe "Der Kriminalist" mit Christian Berkel: 5,19 Millionen schalteten ein (17,3 Prozent).