TV-Quoten: Leichtathleten besiegen den "Alten"

Die Wettbewerbe bei der Leichtathlethik-WM waren am Freitagabend der Quotensieger im Fernsehen. Durchschnittlich 4,68 Millionen sahen in der ARD Triumph und Enttäuschung der Sportler in London. Das brachte dem Ersten einen Marktanteil von 17,1 Prozent.



Die beiden ZDF-Krimi-Klassiker "Der Alte" und "Soko Leipzig" brachten es auf 4,45 Millionen beziehungsweise 4,08 Millionen Zuschauer. Die Quoten für das Zweite betrugen damit 15,7 und 14,3 Prozent.