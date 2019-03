TV-Quoten: Lieber Kroatien-Krimi als Familientherapie

Das Erste liegt mit seinem Kroatien-Krimi weit vor der Konkurrenz. Die ZDF-Reihe um eine Familienberatungsstelle in Bad Tölz schafft es auf Platz zwei. Bei Heidi Klum gibt es viel nackte Haut - aber keine außergewöhnlichen Einschaltquoten.



"Der Henker" aus der Kroatien-Krimi-Reihe war am Donnerstag der klare Favorit der Zuschauer. Im Schnitt 5,05 Millionen schalteten für die neue Folge mit Neda Rahmanian als cooler Kommissarin Branka Maric ab 20.15 Uhr das Erste ein. Der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent - mit Abstand die besten Werte des Abends, allerdings etwas weniger Zuschauer als beim Kroatien-Krimi am Donnerstag davor.



Die Folge "Ein neues Leben" aus der neuen ZDF-Reihe "Tonio & Julia", bei der eine katholische Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Bad Tölz im Mittelpunkt steht, interessierte 4,24 Millionen (13,8 Prozent) - mehr als in den beiden ersten Folgen. Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 4,26 Millionen Zuschauer (15,2 Prozent).