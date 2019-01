TV-Quoten: Liefers auch als Anwalt Quotenkönig

Jan Josef Liefers, mit dem Münsteraner "Tatort" auch sonst quotenstark im Ersten, sichert sich auch als Anwalt Vernau im ZDF die meisten Zuschauer. Das Interesse an der Handball-WM ist weiter hoch - das an Sondersendungen zum Schneechaos lässt nach.



Jan Josef Liefers hat als Anwalt Vernau für das ZDF am Montagabend die meisten Zuschauer geholt. Im Schnitt 7,0 Millionen sahen "Totengebet", den fünften Film nach den Büchern von Krimiautorin Elisabeth Herrmann - ein Marktanteil von 21,7 Prozent. Damit lag die Reihe noch vor der Übertragung der Handball-WM ab 18 Uhr im Ersten, die 6,67 Millionen einschalteten.