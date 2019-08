TV-Quoten: "Lissabon-Krimi" - "Promi Big Brother" verliert

Das Erste schaffte es bei den Einschaltquoten mit einem Krimi auf Platz eins, das ZDF lag mit einer Komödie nicht weit dahinter. Bei Sat.1 hat "Promi Big Brother" auf der Zielgeraden etwas verloren.



Einen Tag vor dem Finale hat das Interesse an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" leicht nachgelassen. Im Schnitt 1,95 Millionen Zuschauer wollten die vorletzte Folge am Donnerstag ab 22.15 Uhr sehen. Der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. Am Tag davor waren es 2,10 Millionen (12,4 Prozent). Schlagersänger Almklausi (50/"Mama Laudaaa") musste das Zeltcamp verlassen. Damit sind nun noch vier Teilnehmer dabei. Das Finale an diesem Freitag startet bereits um 20.15 Uhr.