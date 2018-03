TV-Quoten: Maschmeyer schlechter als Ehefrau Veronica Ferres

Aller Anfang ist schwer: Das musste jetzt auch Investor Carsten Maschmeyer erleben, der mit der neuen Sat.1-Gründershow "Start up!" einen ziemlich mauen Start hinlegte.



Die Vox-Show "Der Höhle der Löwen" rund um Jungunternehmer gehört längst zum TV-Establishment in Deutschland. Der Auftakt für das konkurrierende Sat.1-Produkt "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer" verlief dagegen am Mittwochabend mit 1,09 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 4,2 Prozent) alles andere als rosig. In der Sat.1-Show will Investor Carsten Maschmeyer (58), der auch zum Team der "Höhle der Löwen" gehört, sich aus mehreren Nachwuchsunternehmern einen herauspicken, mit dem er zum Schluss eine Firma gründen will.