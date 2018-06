TV-Quoten: "Matula" behauptet sich gegen Fußball-Nervenkitzel

Argentiniens hauchdünnes 2:1 gegen Nigeria war eindeutig der Favorit des TV-Publikums am Dienstagabend. Nur "Matula" im ZDF hielt etwas dagegen.



Argentinien machte es spannend: 12,33 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend ab 20 Uhr im Ersten, wie sich der zweifache Weltmeister hauchdünn mit 2:1 gegen Nigeria durchsetzte und ins Achtelfinale der Fußball-WM gelangte. Der Marktanteil betrug 40,3 Prozent. Das Spiel war das nach Quoten bisher drittstärkste bei der WM in Russland von denen ohne deutsche Beteiligung.