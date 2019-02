TV-Quoten: Mehr als neun Millionen Zuschauer für Franken-Tatort

Im Bayreuther Festspielhaus drehen zu können, ist nicht alltäglich. Im jüngsten Franken-"Tatort" erschießt Kommissarin Paula Ringelhahn dort einen Mörder. Mit seinem fünften Fall lag das Franken-Team in der Zuschauergunst weit vorn.



Die "Tatort"-Festspiele aus Bayreuth haben am Sonntagabend den Ton angegeben. Der Krimi aus Franken "Ein Tag wie jeder andere" holte im Schnitt 9,09 Millionen Zuschauer - rund jeder vierte Zuschauer (Marktanteil 25,6 Prozent) verfolgte den Einsatz der Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs).



Diesmal ging es um einen Lebensmittelskandal bei einem Milchproduzenten und gleich mehrere Morde in der Stadt, auch im Konzerthaus der Richard-Wagner-Festspiele wurde ermittelt. Eine Woche zuvor erreichte Ulrich Tukur als Kommissar Murot im Frankfurt-"Tatort" nur 6,88 Millionen (19,4 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen diesmal allein im Ersten 6,98 Millionen (20,6 Prozent).