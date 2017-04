TV-Quoten: "Mord in bester Gesellschaft" trumpfte gestern auf

Zehn Jahre lang waren Fritz und Sophie Wepper in der ARD-Krimireihe "Mord in bester Gesellschaft" zu sehen. Zuletzt gingen die Quoten zurück, die Reihe wurde beendet. Doch der letzte Fall brachte dann nochmal einen Zuschauerschub.



Mit dem Abschluss-Krimi der ARD-Reihe "Mord in bester Gesellschaft" hat das Erste bei den Zuschauern unerwartet punkten können. 5,14 Millionen Menschen schalteten am Donnerstagabend (20.15 Uhr) den letzten Fall mit Fritz Wepper in der Rolle des Psychiaters Dr. Wendelin Winter ein (Marktanteil: 16,2 Prozent). Das waren fast zwei Millionen Zuschauer mehr als bei den vorangegangenen Fällen.



In der Krimireihe spielte Wepper zehn Jahre lang Seite an Seite mit seiner Tochter Sophie. Nun ist Schluss damit, auch wegen der zuletzt sinkenden Einschaltquoten. Der 75-jährige Wepper bleibt aber weiter fester Bestandteil des ARD-Programms: Am 2. Mai startet die 16. Staffel der erfolgreichen Nonnen-Serie "Um Himmels Willen" - mit Wepper in der Rolle des intriganten und schlitzohrigen Bürgermeisters Wolfgang Wöller.