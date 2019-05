TV-Quoten: Nonnen von "Um Himmels Willen" ganz vorn

Mit dem Serien-Dauerbrenner "Um Himmels Willen" hat das Erste das Quotenrennen zur Dienstagabend-Prime-Time gewonnen.



4,25 Millionen Menschen (16,7 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr zu, wie sich rund ums Kloster eine Schatzjagd nach verstecktem Geld entwickelte. Noch leicht zulegen konnte die ARD ab 21.15 mit "In aller Freundschaft" (4,6 Millionen, 16,9 Prozent).



Die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Spezialausgabe in Spielfilmlänge sahen bei RTL ab 19.30 Uhr 2,76 Millionen Zuschauer, das war ein Marktanteil von 11,2 Prozent. Zum Einstand der neuen zehnteiligen Medizin-Serie "Nachtschwestern" mit Sila Sahin gab es ab 21.15 Uhr 1,9 Millionen Zuschauer (Marktanteil 7,1 Prozent). Ab dem 7. Mai laufen die "Nachtschwestern" dann zur Prime Time.