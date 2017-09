TV-Quoten: Oktoberfestshow hinter Krimi und vor Supertalent

Am Samstag hat in München das Oktoberfest begonnen und auch im Fernsehen war Wiesn-Zeit. Den Fassanstich "O'zapft is!" im Ersten sahen gegen Mittag 750 000 Zuschauer (9,0 Prozent Marktanteil ab 11.15 Uhr).



Am Abend lud dann Florian Silbereisen live aus München zu "Dirndl! Fertig! Los! Die Oktoberfestshow" ein. Im Schnitt 4,62 Millionen schalteten die mehr als dreistündige ARD-Show ab 20.15 Uhr ein, was 17,8 Prozent Marktanteil bedeutete und Platz zwei zur besten Sendezeit. Ein Gast der Show war Veronica Ferres. Die Schauspielerin sang - und zwar ein Lied aus der Komödie "Unter deutschen Betten" (Kinostart 5. Oktober), in der sie das alternde One-Hit-Wonder Linda Lehmann spielt, das von einem Comeback träumt. Ihr musikalischer Auftritt solle einmalig bleiben, hatte die Schauspielerin versichert.



Der "Bild" hatte Ferres vorab gesagt: "Dass ich singe, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Normalerweise tue ich es allerdings unter der Dusche oder im Auto." Sie hoffe, dass Silbereisen sie nicht von der Bühne jage. "Dass ich nicht seine neue Helene werde, ist allerdings auch klar..."