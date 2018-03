TV-Quoten: Ordentlicher Einstand für Klaas Heufer-Umlauf

Das ZDF hatte am Montagabend relativ leichtes Spiel gegen die Konkurrenz von ARD und RTL - zufriedenstellend fiel das Debüt von Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben mit seiner Late Night Show aus.



Der ZDF-Krimi "Neben der Spur: Sag, es tut dir leid" entpuppte sich am Montagabend als der von der Einschaltquote her stärkste TV-Beitrag. 6,67 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20.15 Uhr für den Film, in dem Ulrich Noethen als Psychiater Joe Jessen den Mord an einem Ehepaar aufklären muss. Der Marktanteil betrug 20,2 Prozent.



Die Konkurrenzprogramme hatten nicht richtig viel entgegenzusetzen: Günther Jauchs Ratespielklassiker "Wer wird Millionär?" interessierte auf RTL ab 20.15 Uhr 4,38 Millionen Menschen (13,1 Prozent). Die Dokusoap "Promi Undercover Boss" mit Angelo Kelly musste sich im Anschluss daran mit 2,93 Millionen Zuschauern (9,7 Prozent) begnügen.